Wired Trends 2023 | cosa seguire se ti interessano la sostenibilità e transizione digitale

La seconda mattinata di2023 , l appuntamento diItalia sulle tendenze e le previsioni dell anno che verrà, è dedicata al futuro della moda . Silvia Andreani , client officer luxury fashion and beauty di ...Anche quest anno torna2023 , l appuntamento con cuiItalia chiude l anno analizzando le tendenze e le previsioni dell anno che verrà. L evento si terrà al Luiss Hub di Milano, in via Massimo D Azeglio 3, ...La mattina della seconda giornata di Wired Trends 2023 è dedicata alle tendenze della moda. Sostenibilità, digitale, metaverso ed economia circolare sono solo alcuni di temi trattati dagli speaker all ...Arriva la nuova edizione di Wired Trends 2023, il progetto di Wired Italia in collaborazione con Ipsos, che ha l'obiettivo ...