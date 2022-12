(Di giovedì 1 dicembre 2022) Guarda le previsioni di Tiscali Meteo Inpiogge intense Anche in questo frangente non mancheranno piogge talora intense, temporali e nubifragi , in particolare tra Toscana, Lazio e ancora una ...

Tiscali Notizie

E' in arrivo sull'Italia una nuova ondata di maltempo a causa di unin formazione sul Mediterraneo centro - occidentale. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara "le prime piogge e rovesci approcceranno i versanti ...ENNESIMONEL WEEKEND, TORNA IL MALTEMPO . 'Confermato l'imminente arrivo di una nuova ondata di maltempo su gran parte d'Italia, ad opera dell'ennesimoin formazione sul ... Vortice ciclonico in arrivo: nel weekend tornano pioggia, neve e vento forte E’ in arrivo sull’Italia una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo ...«Con molta probabilità dicembre sarà spesso ciclonico e a tratti anche freddo, con frequenti temporali e nevicate sui rilievi anche a quote medio-basse» ...