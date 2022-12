Termovalorizzatore | l' annuncio di Gualtieri | ' Si farà entro il 2026 e senza soldi pubblici'

"Al più tardi il primo agosto 2023 ci sarà il bando di gara mentre l'inizio dei lavori per la realizzazione deldovrebbe coincidere con la primavera, al più tardi inizio estate, ...Dal 20 aprile, giorno dell'di Gualtieri sul, fino alle dimissioni del 16 novembre, come è riuscito a lavorare serenamente pur sapendo che il luogo deputato sarebbe stato ...Gualtieri ha anche annunciato a breve la firma con diverse aziende per ... Oggi portiamo fino a 500mila tonnellate di rifiuti l’anno in discarica. Con il termovalorizzatore arriveremo a zero, ma già ...Roma avrà il termovalorizzatore entro il 2026. Ad annunciarlo, il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. «L’impianto dovrà essere operativo nell’estate del 2026, forse anche prima» ha dichiarato il ...