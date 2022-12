Stefano de Martino lo ammette sulle nozze con Belen Rodriguez | la confessione a Bar Stella

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In casa Rai 2 è ricominciato Bar, il programma diDe. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda mercoledì 30 novembre e come sempre sono comparsi alcuni ospiti ...

Belen eDesono tornati ad amarsi ancora più di prima. La relazione scorre a gonfie vele e a confermarlo ci pensa la showgirl argentina con una storia Instagram che conferma ancora una volta ...In casa Rai 2 è ricominciato Bar Stella , il programma diDe. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda mercoledì 30 novembre e come sempre sono comparsi alcuni ospiti speciali, tra cui Alessandra Ghisleri . Belen Rodriguez, il ...In casa Rai 2 è ricominciato Bar Stella, il programma di Stefano De Martino. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda mercoledì 30 novembre e come sempre ...In casa Rai 2 è ricominciato Bar Stella, il programma di Stefano De Martino. La prima puntata della nuova edizione è andata in onda mercoledì 30 novembre e come sempre sono comparsi alcuni ospiti spec ...