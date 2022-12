Roma | «Vieni qui | baciami» | prima la molesta | poi la insegue | paura per una 16enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022). Aveva approfittato della calca in ascensore per avvinarsi e tentare di baciarla. Poi, non pago, l’ha inseguita. Un vero e proprio incubo quello vissuto da una ragazzina di 16 anni che ha poi denunciato tutto ai Carabinieri. Al termine di una serie di accertamenti svolti d’iniziativa, eseguiti con appostamenti in abiti civili, analisi dei filmati di videosorveglianza e raccolta di testimonianze, i militari della Stazione diTor Bella Monaca, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria un cittadino egiziano di 22 anni, senza fissa dimora e incensurato, poiché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale nei confronti di una minore., violenza sessuale a bordo del bus, preso il maniaco: vittime studentesse giovanissimeta ...