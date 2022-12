Ritorno di Kessie a Milano | questa volta con colori diversi?

...suoin Serie A. Il Barcellona nel frattempo avrebbe già preso la sua decisione e sarebbe pronto a metterlo sul mercato già a gennaio. Fissato il prezzo per l'addio immediato. Trae il ...A una sola condizione però, visto quello che è successo nell'ultimo anno: che ildi Kessiè avvenga solo ed esclusivamente alle condizioni del Milan. Cioè un prestito secco, senza obbligo di ...Ecco perché, nelle ultime settimane, si è vociferato spesso di un suo possibile ritorno in Italia per sposare il progetto nerazzurro. Ad Inzaghi un profilo del genere farebbe certamente comodo, ...58' - Secondo cambio nella fila del Belgio: dentro Thorgan Hazard per Trossart, che ha lasciato poche tracce di sé in questa partita. 57' - Presa comoda di Courtois: ...