Real Sociedad | grandi numeri per Brais Mendez | sorprende la scelta sui Mondiali

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In Spagna sorprendono idel forte centrocampista. Il calciatore ha portato a criticare addirittura Luis Enrique. Il centrocampista spagnoloè una delle piùsorprese della Liga ed in particolare della. Il club basco ha acquistato il calciatore offensivo la scorsa estate esi è reso subito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato.com

Commenta per primo Il Manchester United osserva con attenzione Martin Zubimendi , 23enne centrocampista spagnolo della. Sull'iberico, pende una clausola rescissoria di 60 milioni di sterline ed è considerato il rinforzo perfetto per la mediana dei Red Devils . Lo riporta Express UK .... alcalde de Nápoles - quien también es presidente de la Diputación de la Capillade San Genaro,...os en una lucha por unajusta y equitativa, un derramamiento de sangre contra la barbarie ... Real Sociedad, Kubo: 'Ritorno a Madrid Non ci penso' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil vorrebbe che il difensore centrale Igor Zubeldia rinnovasse il contratto a gennaio ...