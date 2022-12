Pos sotto i 60€ | magari bastasse obbligare tutti ai pagamenti elettronici per risolvere l’evasione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “La priorità è la lotta controfiscale” – ha detto il Presidente. Purtroppo, non è così. La lotta controfiscale è importante, ma il primato dovrebbe spettare all’equità fiscale, alla giustizia contributiva e se le leggi – al contrario di quanto prescrivono gli articoli 1 e 3 della Costituzione Italiana – non lo fanno bisogna intervenire. E così non va. Il limite all’obbligatorietà degli scambiportato a 60 euro non basta, poi c’è il resto. Così non c’è progresso. La politica italiana nel campo fiscale, nel migliore dei casi, assomiglia sempre di più a qualcuno degli indimenticabili spettacoli del Mago Silvan: il regno dell’illusione e della distrazione dello sguardo degli spettatori, a vantaggio del trucco che avvienei loro occhi. Come le assistenti che dopo essere state ...

