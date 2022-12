Pamela Prati | nessuna ospitata dopo il GF Vip | “Nessuno la vuole in studio”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sepensava, grazie al Grande Fratello Vip 7, di essersi completamente riabilitata agli occhi del pubblico e dei colleghila brutta vicenda legata al falso matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone, si sbagliava di grosso. I telespettatori infatti non dimenticano e la maggior parte di loro continua a pensare che lasapesse e abbia preso in giro tutti, e a quanto pare anche i conduttori e le conduttrici Mediaset e Rai la pensano allo stesso modo. GF Vip 7,snobbata dalla televisione:laIl portale Instagram The Pipol, infatti, ha rivelato che a differenza degli altri ex gieffini (anche gente come Gegia, che ha fatto una pessima figura al Grande Fratello Vip 7), per Pamalanon ...