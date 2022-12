Non è un Mondiale per giovani

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quella tra Argentina e Polonia è stata una delle partite più brutte viste fin qui nelqatarino. Non per la qualità espressa dall'albiceleste, che è tornata di prepotenza tra le favorite per la vittoria finale (ammesso che fosse mai uscita dal lotto), ma per la resilienza auto imposta dei polacchi che hanno rischiato fino all'ultimo secondo di salutare il Qatar. Sarebbe bastato un gol in più del Messico contro l'Arabia Saudita per ribaltare la differenza reti e mandare avanti i centramericani che se lo sarebbero pure meritato e che certamente non avrebbero meritato la beffa dell'eliminazione causa numero di cartellini gialli. Almeno quella evitata. Leo Messi prosegue nella sua corsa anche se ha sbagliato un rigore. Si è trattato in realtà di un miracolo di Szczesny che sta vivendo un torneo da assoluto protagonista, silenzioso ed efficace. La super parata è ...