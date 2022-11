" Liquidare la coop". Cosa succederà dopo lo scandalo Soumahoro

Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha riferito in Aula, in risposta all'interrogazione sulla gestione dellein capo alla suocera e alla compagna, in merito alleKaribù e Aid, aggiornando ...Più numerose le richieste degli aventi diritto al rimborso per leOperaie: ben 4.873 domande (...alla liquidazione dei primi 498 soggetti per complessivi 928.125 euro (il totale da...Alle coop gestite dai parenti di Aboukabar Soumahoro sono andati 110mila euro tra il 2020 e il 2021 come aiuti dal fondo di Garanzia ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha riferito le risultanze dell'ispezione durante il question time alla Camera Gli ispettori del ministero delle Imprese e del Made in Italy inviati a ...