Letta contro Calenda e Renzi | ' Il Terzo Polo è pronto a passare in maggioranza'

Durante l'udienza è statauna parte di un lungo messaggio inviato il 26 novembre da Genoveffa Ciferri a Diddi, nel quale, a proposito degli scambi da lei intrattenuti con Francesca Chaouqui, ...Così il segretario Pd Enricointervistato dal Tg3. La replica di Calenda non si è fatta attendere: "Quelle di Enricosono fesserie di un uomo che non è più neanche in grado di elaborare ...Il Pd, in polemica contro un documento definito «iniquo», «un inno all ... ho detto al Pd 'vogliamo cercare di andare insieme con una proposta comune' Letta non ha neanche risposto». Il leader dem ...Il segretario uscente del Pd detta la linea per costruire una “sinistra più forte e radicata”, e rilancia la mobilitazione contro la ...