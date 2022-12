Juventus | la Gazzetta pubblica l’intercettazione di Cerrato | “Supercazzoliamo la Consob”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lo scambio tra Marsiglia econ Tongya e Akè è valso una plusvalenza di 8 milioni. “Tanto lala”, diceva ad un collega il direttore finanziario bianconero Stefano, come si evince da un’intercettazioneta oggi dalladello Sport. Poi in un dialogo con un revisore dei conti ci si sofferma sulla memoria preparata per lasullo scambio Pjanic-Arthur: “Penso che sarebbe opportuno dargli un riferimento di principio contabile o di qualcosa, cioè posso io supercazzolarli in modo più raffinato?”. Come scrive il quotidiano, dalle mail risulterebbe che Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, ora al Pisa, fosse il contachilometri delle plusvalenze: dal 27 maggio al 30 giugno 2020 sarebbero stati completati degli scambi ...

Arsenal, Bayern Monaco, e Manchester United . Getty Images Ma sarà tra i 'premium' ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La dello ... "Solo Calciopoli una situazione così brutta, qui è creata da noi" La Juventus per ripartire potrebbe affidarsi ad un suo vecchio leader e capitano, così da provare ad allontanare crisi e polemiche.Da una parte le inchieste, i rinvii a giudizio e uno scandalo che si allarga di giorno in giorno. Dall'altra il tentativo, giusto, di dare una spolverata all'ambiente e restituire alla società una fac