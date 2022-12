Il Tour de France nel 2024 arriverà a Nizza e non a Parigi L’Equipe

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Anche il ciclismo ha deciso di cambiare. Per l’edizione delilde, per la prima volta dal 1095, non si concluderà a, bensì a. La decisione, riportata da, è stata presa a causa della concomitanza con le Olimpiadi, previste per lo stesso anno. Ilsi concluderà infatti domenica 21 luglio con una cronometro individuale, mentre i Giochi Olimpici prenderanno il via il 26 Sarà la prima volta che ilfinirà con una crono dal leggendario 1989 quando ilse Laurent Fignon perse la maglia gialla per otto secondi, il più piccolo distacco della storia, contro l’americano Greg Lemond. Christian Prudhomme, il direttore della gara, ha spiegato al quotidianose le ...

Ilde2024 arriverà a Nizza, sulla Costa Azzurra , il 21 luglio. Per la prima volta dal 1905 non nella capitale , a causa della concomitanza dei preparativi per i Giochi Olimpici di Parigi ...Svolta storica per ilde. L'edizione del 2024 arriverà a Nizza, sulla Costa Azzurra, e per la prima volta dal 1905 non sugli Champs - Elysées. A determinare il cambiamento la concomitanza dei preparativi per i ...Le Olimpiadi ostacolano il Tour de France 2024: la Grande Boucle si chiuderà a Nizza. Ecco i dettagli e le comunicazioni ...Il Tour de France non terminerà a Parigi nel 2024 per la prima volta nella sua storia: annunciata l'ufficialità di uno storico arrivo a Nizza ...