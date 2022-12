Vanity Fair Italia

Ciò significamolto probabilmente avevano l'non diagnosticato già da otto o addirittura dieci anni. Poco più di un terzo aveva un'infezione ancora più avanzata. L'ALLERTA. 'Questo non va bene ...Aumentare la conoscenza, mantenere alta la guardia La Giornata Mondiale Contro l'AIDS ricorda al pubblico e alle istituzionil'non è scomparso. Quindi c'è ancora bisogno di raccogliere fondi, ... HIV: che cos’è la nuova terapia CaRLA che sta seguendo anche Jonathan Bazzi Ben tre nuovi casi ogni centomila residenti - sono state 1770 le diagnosi di Hiv in Italia nel 2021 – a fronte di 4,3 su centomila, in media, negli Stati dell’Unione ...Giornata contro l’AIDS, l'Unicef lancia un nuovo allarme: 110.000 bambini e adolescenti morti per cause legate alla malattia in un solo anno.