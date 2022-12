Frana a Ischia | news Recuperati i corpi di altri due dispersi LIVE

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il bilancio provvisorio sale a 10 morti e 5 feriti. Si continua a scavare nel fango alla ricerca degli ultimi 2. Sull'isola torna la paura per l'arrivo del maltempo. Previsti sgomberi precauzionali. Musumeci: 290 persone sfollate e 900 edifici coinvolti, "il tema dell'abusivismo edilizio non può più essere eluso". Nessun indagato nell'inchiesta sugli allarmi inascoltati. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la Protezione civile ad

11.35, trovati i corpi di due dispersi Sono state individuate nella zona di via Celario le salme di due dei quattro dispersi dellaa Casamicciola. Si tratta di due uomini. Il corpo di uno dei ......Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci nel corso dell'informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati sui tragici eventi avvenuti nell'Isola di/ ...La frana di sabato a Ischia ha interessato "circa 900 edifici" nel comune di Casamicciola. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nell'informativa ur ...Giovedì, 1 dicembre 2022 Home > aiTv > Frana Ischia, Musumeci: "Serve piano nazionale di previsione dei rischi" (Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022 "È necessario attuare il piano di previsione dei ...