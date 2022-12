F Sala | La maggioranza è unita | far sentire la propria voce significa portare valore aggiunto

Agenzia askanews

Forza Italia, proprio questa mattina, ha presentato degli emendamenti che riguardano anche questi temi: questo significa essere unacostruttiva' ha concluso... finora attraverso le votazioni non si è stati nella', dice. ore 18:04 Interviene il ... Lo ha detto ad'Ercole il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca, in occasione della seduta d'... Milano, Sardone: Sala imbarazzato da continui litigi in maggioranza Il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, eletto come deputato nelle fila di Forza Italia, commenta la mossa del Terzo Polo di incontrare ...Milano, 1 dic. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato la partecipazione della premier alla Prima della stagione lirica al Piermarini. (LaPresse) – “Vedrò la presidente del Consiglio Gior ...