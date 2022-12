Domani ultima gara per Rossana ai Campionati Europei prova a squadre di spada

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTerza medaglia in tre giorni per una straordinariaPasquino. La schermitrice sannita che si allena presso l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, dopo l’argento individuale e il bronzo anella sciabola, è tornata sul podio anche nellafemminile conquistando il secondo posto. La schermitrice allenata dal Maestro dell’Accademia Olimpica e coordinatore della nazionale italiana di scherma paralimpica Dino Meglio, ha sconfitto per 15-6 la greca Kaltsi nel tabellone da 16, poi nei quarti di finale ha saputo soffrire e imporsi per 15-13 sull’ucraina Pozniak. In semifinale, Pasquino ha superato in scioltezza la tedesca Tauber, vincendo per 15-3. Nella finalissima contro l’ucraina Olena Fedota Isaeva, la spadista campana si è arresa per solo due stoccate con il ...