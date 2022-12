leggo.it

Si trattava di unamericano, specie molto pericolosa che può arrivare fino a 5 metri di lunghezza. 'Lo ha afferrato e gli ha strappato la testa - ha dichiarato un testimone oculare - Poi ...La migliore metafora Unche, se gli dai un dito, estende la morsa a tutto il braccio, spalla inclusa, corpo intero, piano piano. Ti, ti fa fuori, ti elimina piano piano. Questo ... Coccodrillo divora un bimbo di 8 anni: «Gli ha staccato la testa». La morte choc davanti alla famiglia Julio Otero Fernández, bambino di 8 anni, è stato divorato da un coccodrillo in Costa Rica, sbucato all'improvviso sulla riva del fiume. Luca morto a 15 anni dopo il sushi all you can eat: ristoratore ...Gli agenti di polizia si sarebbero rifiutati di sparare all'animale, dicendo di non avere "l'autorità" per aprire il fuoco ...