Charles Leclerc | il saluto del pilota al suo ex team principal

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’addio di Mattia Binotto ha attirato le attenzioni di tutti. Fuori e dentro al box della Ferrari. Nelle ultime ore è arrivato anche ildi: ilmonegasco ha dedicato un post, irrorato sui propri canali social, nel quale ha augurato buona fortuna al suo exringraziandolo per i quattro anni vissuti insieme a Maranello. Ildia Mattia Binotto (Credit foto – pagina Facebook)Ilmonegasco della Ferrari ha voluto salutare via social Mattia Binotto, suo exnel box della Rossa di Maranello, con il quale ha vissuto quattro anni poco fortunati, ma ...

Dal lavoro della Scuola Federale e dalla nostra serie giovanile sono usciti molti campioni, arrivati fino alla Formula 1 come. L'obiettivo è lanciarne di nuovi, quindi auguro il ...Le voci hanno indicato il suo cattivo rapporto condopo il Gran Premio di Gran Bretagna come incentivo per la partenza di Binotto. E il possibile arrivo di Fréderic Vasseur alla ...Mattia Binotto ha annunciato le sue dimissioni da caposquadra Ferrari dopo tre stagioni alla guida della squadra italiana. Binotto era sotto forte pressione dopo ...Gp Australia 2022: Charles Leclerc ha dominato il gran premio dal primo giro davanti a Perez e a Russell. Un altro ritiro per Max Verstappen.