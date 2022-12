Caro carburanti - Aumentano le accise e i prezzi rimbalzano

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Come era prevedibile, la decisione del nuovo governo di ridurre gli sconti sulleha comportato un rimbalzo deialla pompa per i. Sui listini, come rilevato da Staffetta Quotidiana, pesa anche il "forte rialzo" delle quotazioni dei prodotti raffinati, ma è soprattutto la riduzione dei tagli (entrata in vigore questa notte) a produrre i maggiori effetti. In particolare, sulla base delle nuove aliquote, per la benzina si passa da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro, per il gasolio da 367,40 euro a 467,40 euro e per il Gpl da 182,61 euro per mille chilogrammi a 216,67 euro. Di conseguenza, laumento è di 100 euro per mille litri su benzina e gasolio (10 centesimi al litro, che si traduce in un aumento di 12,2 centesimi sul prezzo alla pompa considerando anche l'Iva) e di 34,06 euro per mille chili sul Gpl ...