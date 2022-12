Bartolomeo Cristiano al Pan con la mostra “Lo spirito greco e noi”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sabato 3 dicembre al Pan – Palazzo delle Arti Napoli, l’artistainaugurerà la suapittorica intitolata “Loe noi”. Grande attesa per sabato 3 dicembre al Pan – Palazzo delle Arti Napoli, quando nella Sala Foyer in Via dei Mille 60, alle ore 17.30, l’artistainaugurerà la sua

Vatican News - Italiano

Sabato 3, alle ore 20.30 Lassù diPampaloni (2021, Italia, 80 min.). A seguire dibattito ... Musa Hadid, il sindacodi Ramallah, ha una missione: porre fine all'occupazione della ...La trascuratezza della nota dell'unità ha consentito, nei secoli, che ilnon sia più il ... un clima, una realtà, quella "civiltà ecumenica" di cui parla il patriarca, cioè la ... Francesco saluta Bartolomeo I: insieme per la pace in Ucraina Grande attesa per sabato 3 dicembre al Pan - Palazzo delle Arti Napoli, quando nella Sala Foyer in Via dei Mille 60, alle ore 17.30, l'artista Bartolomeo Cristiano inaugurerà la sua mostra pittorica i ..."Un'espressione dei vincoli profondi che ci uniscono e un segno visibile della nostra speranza per una comunione più profonda". Così il Papa, in un messaggio - in inglese - inviata al Patriarca Bartol ...