Anzio Tragedia nella notte | auto finisce contro un albero | morte due ventenni

(Di giovedì 1 dicembre 2022)– Due ragazze sonoin un incidente stradale avvenutoad, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Le vittime sono due giovani di 22 anni e 21 anni. L', a bordo della quale le due ragazze viaggiavano, è finitaun: i carabinieri, passando, hanno notato la vettura e sono intervenuti ma per le giovani, decedute nell'impatto, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere.

