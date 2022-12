Aiello | “Stipendi da 3-4 euro l’ora ma alle destre va bene così”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ieri il voto sulle mozioni per l’introduzione del salario minimo. Anche il Pd e Azione-Italia viva hanno deciso di convergere su una soglia minima oraria legale. Davide, capogruppo M5S in commissione Lavoro della Camera, che ne pensa? “Come si dice in questi casi, il diavolo è nei dettagli. Le mozioni presentate dai dem e da Azione-Iv differivano dalla nostra su un punto ben preciso, anzi sul punto: la quantificazione della soglia minima legale sotto cui nessun contratto collettivo deve scendere. Quando noi parliamo di 9ci riferiamo al trattamento economico minimo, che è cosa diversa dal trattamento economico complessivo che include, ad esempio, anche il Tfr e il welfare aziendale; il Pd invece voleva far coincidere le due cose mentre il Terzo Polo intendeva circoscrivere l’intervento ai settori non coperti dalla contrattazione. In ...