(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ieri c’è stato l’incontro di Andreacon i parlamentari tifosi. Erano presenti una ventina di parlamentari come il vicepresidente di Fratelli d’Italia al Senato, Roberto Speranzon, che ha raccontato a Rai Radio1: «erae di buonumore, ha detto che in un club ci sono momenti positivi e momenti meno belli, ma era». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Erano presenti una ventina di parlamentari come il vicepresidente di Fratelli d'Italia al Senato, Roberto Speranzon, che ha raccontato a Rai Radio1: "erae di buonumore, ha detto ...Erae di buonumore, ha detto che in un club ci sono momenti positivi e momenti meno belli, ma era sereno. Andreacomunque non è stato accolto da applausi, ha fatto solo la sua ... «Agnelli è agguerrito e sereno» L'ex presidente bianconero all'incontro con lo Juventus Club Parlamento: "Il club è più grande di qualsiasi uomo che lo possa guidare" ...Andrea Agnelli ha partecipato all'incontro in Senato con lo Juventus Club parlamento e non si è sottratto ad alcune domande.