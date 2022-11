Will Smith torna a parlare dello schiaffo a Chris Rock agli Oscar | «È esploso il mio passato | come quando mio padre picchiava mia madre Quello non è l’uomo che voglio essere»

(Di mercoledì 30 novembre 2022), nella sua prima apparizione televisiva dopo lodato adurante la notte degli, ospite del programma The Daily Show con Trevor Noah, ha ripercorso quella che oggi definisce «notte orribile». Una voltato a casa, ha raccontato, «il mio nipotino Dom, che ha nove anni ed è il ragazzino più dolce che esista al mondo era rimasto alzato fino a tardi per vedere lo zioche riceveva l’». E l’attore 54enne ha aggiunto: «eravamo seduti in cucina, con lui sulle mie ginocchia che teneva in mano la statuetta, mi ha chiesto “Perché hai picchiato quel, zio?”». Una domanda che,spiegato ...

, nella sua prima apparizione televisiva dopo lo schiaffo dato a Chris Rock durante la notte degli Oscar , ospite del programma The Daily Show con Trevor Noah, ha ripercorso quella che oggi ...Leggi Anche Dopo lo schiaffo diChris Rock dice no agli Oscar 2023: 'Sarebbe come tornare sulla scena di un crimine' Le scuse dopo lo schiaffo - Sul futuro dipesa il suo recente passato. Intervistato da Trevor ...Cambiano le regole per la consegna degli ambiti premi del cinema: ecco come si svolgerà la cerimonia degli Oscar 2023 ...Will Smith si confessa in tv per la prima volta dopo lo "Slapgate" agli Oscar: parla della «rabbia repressa» che è esplosa nello schiaffo in diretta al comico ...