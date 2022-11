Trieste | il sindaco Dipiazza “I profughi hanno distrutto tutto a questo punto io non faccio nulla per loro”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “e aio nonper”. Lo ha detto ildi, Roberto, in un videomessaggio Facebook riferendosi ai danni causati dai migranti ospiti al campo scout di Prosecco, sul Carso triestino dove, come mostra lo stessonel video, sono stati distrutti alcuni servizi igienici e altri arredi e si vedono dovunque cumuli di immondizia e comunque sporcizia. Quella diè anche una indiretta risposta alle pressioni di una parte della cittadinanza che chiede un alloggio per i migranti privi di ricoveri e strutture e che sono costretti a trascorrere legiornate in strada. ...

