Tragedia nel ciclismo | è morto Davide Rebellin | investito da un camion

Dopo ladi Casamicciola è polemica sull'articolo 25 contenutoprovvedimento: in tanti hanno accusato l'ex premier Conte di aver introdotto una sanatoria per la ricostruzione post ...L'ennesimadella strada. Davide Rebellin , 51 anni, è stato travolto da un camion ed è morto lungo la strada Regionale 11,territorio del comune di Montebello Vicentino. Secondo una prima ...LAMEZIA TERME 30 NOV. - Una tragedia che offre uno spaccato della psicanalisi moderna. ‘Hamlet’, che andrà in scena il 2 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21, è il dra ...Un minuto di silenzio su tutti i campi nel weekend in ricordo della tragedia avvenuta sabato scorso a Ischia in cui hanno perso la vita 8 persone e 4 sono ancora disperse. Questa la decisione ...