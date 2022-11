Traffico Roma del 30-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio per trovati all’ascolto da stamani critica la situazione sul raccordo per un incidente sulla carreggiata esterna all’altezza di Tor Bella Monaca al momento code tra la diramazionesud e Tor Bella per chi viaggia sulla complanare uscita obbligatoria a Tor Bella Monaca aperta invece solo la corsia di sorpasso per chi transita sulla corsia centrale del raccordo in carreggiata interna code tra la Tiburtina e la Prenestina si procede la sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni in coda anche sulla Pontina tra Castelno e Torvaianica verso la capitaleincolonnato sulla via Cassia tra l’ospedale Fatebenefratelli è il raccordo in entrambi i sensi di marcia e poi ancora all’altezza della Giustiniana per incidente invece ci sono rallentamenti in viale ...