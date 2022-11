Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita ai Mondiali di calcio maschili

avrà come collaboratrici a bordo campo la brasiliana Neuza Back e la paraguagia Karen Diaz Medina. Per completare il gruppo delle fab four ecco come quarto ufficiale l'honduregna ...Nel mondo del calcio maschile, da anni,è la prima donna. Arbitra da quando aveva 13 anni, nel 2014 è stata la prima donna in assoluto ad arbitrare una partita professionistica di calcio maschile, è arrivata al massimo ...La francese Stephanie Frappart diventerà la prima donna ad arbitrare una partita della Coppa del Mondo maschile dopo essere stata scelta per dirigere la ...Stéphanie Frappart è la prima donna ad arbitrare una partita dei mondiali, durante questo Qatar 2022 dirigerà Costa Rica - Germania.