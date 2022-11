Sport italiano sotto choc | morto in un incidente stradale Davide Rebellin

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Se n’è andato, leggenda del ciclismo ènel pomeriggio di oggi dopo essere rimasto vittima di un. Una dinamica molto simile a quella che anni fa costò la vita ad un’altra leggenda azzurra delle due ruote: Michele Scarponi. L’si è verificato lungo la strada Regionale 11, nel territorio del comune di Montebello Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, un camion uscendo dal vicino svincolo dell’autostrada avrebbe colpito e travolto l’uomo in sella alla bicicletta, deceduto all’istante. L’autista non si è fermato, allontanandosi; ma non è ancora chiaro se si sia accorto o meno di quanto era successo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’e per rintracciare ...

