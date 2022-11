Pensione quota 103 | solo per i nati entro il 1961 ma a queste condizioni

Le opzioni a disposizione degli insegnanti di Scuola, in tutti i casi sonodi vecchiaia ,anticipata , Opzione Donna , APe Sociale ,100 - 102 - 103. In base alla formula ......la. Come nel caso del lavoratore che nel corso del 2022 compie i 64 ma non raggiunge i 38 anni di contributi e ne ha solo 37. Con quell'anno di contributi riscattati può cogliere la...Magari non era la misura che molti speravano di trovare nella Legge di Bilancio. O magari non è la tanto agognata riforma delle pensioni. Ma la Quota 103 che il Governo Meloni ha introdotto, non è uno ...Il testo della manovra 2023 è stato bollinato e firmato dal capo dello Stato Mattarella. Scaricalo qui in pdf | LeggiOggi ...