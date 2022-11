Mercoledì | la Preside era in Game of Thrones?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La serie, da alcuni giorni disponibile su Netflix, sta sbancando tutti i record. Sebbene abbia diviso la critica tra chi l’ha trovata “inutile” e chi invece l’ha trovata un ottimo prodotto, adatto ad ogni età, la serie di Tim Burton sta macinando numeri incredibili, risultando addirittura più vista di Stranger Things. La protagonista sia la bravissima Jenna Ortega, adattissima al ruolo, ma sono tanti i personaggi presenti nella serie che hanno colpito l’attenzione del pubblico: su tutti, ladi Nevermore Larissa Weem. In molti si sono chiesti dove avessero già visto quel volto e se per caso non fosse la celeberrima Brienne di Tarth de Il Trono di Spade. I due ruoli sono molto diversi: da una parte unasensuale e misteriosa; dall’altra una fortissima e imponente combattente, chiamata anche “donnone” per le ...