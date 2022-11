L’epica di Valdenassi | l’uomo | l’arma di Taggia e l’amor

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Maria Grazia Ravizzotti santa subito. Dove la trovate una moglie che nel mese di agosto gira l’Italia da sola, sulla sua automobile, sfidando bollini rossi, neri, lavori in corso e calura per assecondare la passione del marito? E sì, perché funziona così: lui monta in barca, naviga, va. Lei lo segue in macchina. Per la verità lo precede, quindi le tocca pure aspettarlo. Si danno appuntamento nel primo porto utile, trascorrono del tempo insieme. Lieto. Poi, lei riprende l’autostrada, lui il largo. Fino all’approdo successivo e così via. Il fatto è che lei non tollera il moto ondoso. Direte voi: «Oh, che cosa sarà mai un po’ di mare formato?». Sarà sarà! La di lui barca misura 6 metri e qualcosina ina ina e siccome non si tratta di fare una manciata di miglia, ma di salpare, ad esempio, da Otranto con attracco a Venezia, per un totale di 18 giorni di navigazione, lei merita almeno una ...