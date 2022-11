Emanuel Lo | spunta la foto più unica che rara | da giovanissimo faceva girare la testa a tutte

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il prof di Amici 2022Lo in uno scatto inedito datato alcuni anni fa. La rivelazione di Amici 2022,Lo si sta facendo notare per la sua arte da maestro all’interno del talent show. Infatti, si descriva una clip, direttamente dalla sala prove poche settimane fa, intenzionato non solo a insegnare qualche passo di hip hop a Samuele ma soprattutto gli ha consigliato di lanciarsi nelle sfide senza avere paura, urlandolo a voce alta e scaricando così la tensione.Lo-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Nelle ultime ore però ha messo in crisi i suoi allievi, giustappunto Samu, Maddalena e Ludovica poiché ha richiesto alla produzione di preparagli un casting speciale per il giorno seguente e conoscere “il piazzamento in classifica” dei suoi pupilli “nelle gare di ballo svoltesi fino a questo momento in puntata per ...