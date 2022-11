DATE E AREA DI GARA CONFERMATE PER LA 37ª COPPA AMERICA

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’di regata sia per la Challenger Selection Series che per l’’s Cup stessa è stata concordata con il Capitán Marítimo di Barcellona e si trova a sud della città, lungo il lungomare di Barcellona, offrendo una perfetta galleria naturale per gli spettatori lungo la costa. È stata concordata una zona di esclusione permanente per tutta la durata delle regate, perntire la sicurezza sia dei concorrenti sia dell’armata di spettatori che ogni giorno coglierà l’opportunità di vedere da vicino gli AC75 e gli AC40. Ma per chi si trova a terra, a seconda delle condizioni, le regate potrebbero svolgersi a poche centinaia di metri dalla spiaggia e, grazie alle gallerie e alle zone riservate ai tifosi, Barcellona sarà pronta a ospitare il mondo in questa 37ª. È stata inoltre confermata ...