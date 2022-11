Ballando con Le Stelle | Montesano torna all’attacco della Rai | “Raccontare le gesta di Todaro | comandante della X Mas | va bene?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”, in una lettera aperta Enricoalla carica chiedendo un passo indietro al servizio pubblico: “I valori democratici e civili, a cui si è fatto riferimento nel comunicato che annunciava la mia sospensione dal programma, da parteRai, sono stati reiteratamente calpestati, così come i dirittipersona tutelati dalla nostra costituzione. Mi sono perfino scusato con chi si è sentito offeso“, aggiunge l’attore e comico romano.è ricorso alle vie legali dopo l’esclusione da “con le“, per aver indossato durante le ...