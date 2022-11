Ascolti a rischio per Mattino5? Federica Panicucci vola alto ma è pronto lo scontro con Fiorello

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 30 novembre 2022)per? Per la bellaè in arrivo una prova molto complicata da affrontare se fino a questo momento ne è uscita vincente con il suo mix di attualità, cronaca, politica e spettacolo, cosa accadrà quando dall’altra parte ci sarà la furia? Quello che gioca a favore die dei suoirecord è il fatto che il morning show disarà già terminato quando il suo programma andrà in onda ma l’arrivo del mattatore su Rai2 potrebbe un po’ fare da traino alle trasmissioni Rai a discapito di quelle Mediaset. Dal 5 dicembre nel box di plexiglass, fuori da via Asiago,condurrà Viva Rai 2 (in onda anche su Raiplay, Radiodue, Radiotuttaitaliana, ...