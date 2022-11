“Tu devi fare una cosa” GF Vip 7 | scoperti Antonino e Ginevra | se lo sono detti in giardino

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Tra le protagoniste della puntata del GF Vip di lunedì 28 novembre c’è sicuramente Oriana Marzoli, l’influencer venezuelana da poco arrivata in casa, ma subito in grado di far perdere la testa adSpinalbese (che, va detto, è uno dei più contesi tra le mura del loft di Cinecittà). Tra i due sembrava essere nato un feeling speciale con tanto di sguardi complici ed effusioni sotto le coperte riprese dall’occhio indiscreto del GF Vip. Poi qualsi è rotto:Spinalbese ha iniziato ad avere dei dubbi, Oriana Marzoli l’ha presa male e tuttavia continua a nutrire dei sentimenti per l’hair stylist. La 30enne non ha preso bene neanche il rientro in casa diLamborghini, la concorrente squalificata per il caso Bellavia, che è stata la prima in assoluto ad avvicinarsi ad...