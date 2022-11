The Bad Guy | una serie comedy sovversiva con un Luigi Lo Cascio molto cattivo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 29 novembre 2022) La nuovaitaliana The Bad Guy appena lanciata dal Torino Film Festival promette bene. Le prime due puntate sono uno spasso. I registi di Metti la nonna in freezer questa volta hanno il coraggio di divertirsi con una materia seria come la mafia. Ribaltano le carte in tavola, giocano con il doppio, con il crime e la commedia, mescolano il realismo e il grottesco e giocano con unLo“bad guy”. I cattivi si confondono con i buoni e «le aspettative che vi farete saranno subito disattese», rivela Claudia Pandolfi, nella parte di un avvocato tosto che ha perso il padre per mano della malavita e che difende i criminali. «Spesso siamo abituati a personaggi che non si spingono oltre – prosegue l’attrice – qui c’è da aspettarsi di tutto, siamo di fronte a un buffet completo che spazia dalle vitamine ai carboidrati». Dove ...