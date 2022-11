Terremoto Juve | John Elkann | «Dimissioni del Cda atto di responsabilità Ora avanti con Allegri e Scanavino»

(Di martedì 29 novembre 2022) «Ledei consiglieri di amministrazione dellantus rappresentano undi, che mette al primo posto l’interesse della società». Lo ha detto, l’amministratore delegato di Exor, la holding di proprietà della famiglia Agnelli che controlla, tra le altre, la società bianconera. «Il nuovo consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero», puntualizza in una nota ancora, che vede di fronte per quest’ultimo «il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo». «Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente», è la conclusione di...

...e del Cda e il comunicato di John Elkann che lo conferma in panchinaUn vero e proprio, ...il tecnico livornese ha commentato con una dichiarazione pubblica gli ultimi avvenimenti di casa. ...Le dimissioni del cda bianconero hanno provocato unanche sportivo. "Sono un atto di ... Sono invece un'occasione per la Liga dei club spagnoli , schierata nei mesi scorsi contro laper ...È innegabile che il terremoto che ha colpito nelle scorse ore la Juventus, con le dimissioni di Andrea Agnelli e del cda, avrà delle ripercussioni anche sul mercato dei bianconeri. Come riportato da ...Il nuovo corso della Juventus ricorda molto quello che si era interrotto con Calciopoli nel 2006. Perché allora c'era Antonio Giraudo e oggi c'è, o meglio ci sa ...