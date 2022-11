Sbagliata Ascendente Leone | Emma si racconta | “Spero di farmi conoscere una volta per tutte”

(Di martedì 29 novembre 2022)Marrone, per tutti semplicemente, continua arsi senza filtri ma con ironia. Esce il 29 novembre su Prime Video “”, il docufilm dedicato all’artista, il vero racconto di RealBrown. Colonna sonora del progetto è l’omonimo brano “”, scritto dalla stessainsieme ad Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti (produttore del brano), disponibile sulle piattaforme streaming e in digitale, sempre dal 29 novembre. Il docufilm, diretto dal duo registico Bendo (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un’idea di, vulcanica e determinata, chesé stessa in prima persona. Un resoconto sincero della ...

Emma Marrone, 38 anni. 'Leone' è il titolo del docufilm sulla cantante, dal 29 novembre su prime Video, e del suo nuovo singolo (foto Nicole Verzaro, abiti Gucci) Si commuove alla presentazione del suo ...Fatalmente si parlerà più della seconda che del primo, dato il filmLeone , da oggi disponibile su Prime Video. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi ...Una nuova tendenza si fa strada sui social: si chiama ‘Instafest’ ed è la locandina del festival creato con gli ascolti in streaming. Ecco come funziona.“Sbagliata Ascendente Leone” è il titolo del docufilm dedicato ad Emma, il vero racconto di RealBrown, disponibile in esclusiva su Prime Video. Colonna sonora del progetto è l’omonimo brano “Sbagliata ...