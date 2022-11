Nonostante le proteste | la Cina riesce ancora a dividere l’Ue

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) “Era il viaggio che Charles Michel desiderava fortemente compiere. Ora sta diventando un incubo”. Così Politico fotografata la visita indel presidente del Consiglio europeo per incontrare giovedì il leader Xi Jinping. Non bastano le polemiche per l’assenza di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in questo viaggio organizzato dopo che il bilaterale a margine del G20 di Bali, in Indonesia, era saltato a causa delle riunioni d’emergenza in seguito ai missili caduti sulla Polonia. Lein, con i manifestanti che chiedono le dimissioni di Xi appena riconfermato leader dal Partito comunista cinese, fanno sì che Michel sia il primo leader occidentale a incontrare il leader. Per quest’ultimo le contestazioni sono una dura prova, visto che nascono dalle critiche alla politica Zero Covid, ormai fatta ...