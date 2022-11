Natale di solidarietà 2022 | Clementoni e UNICEF di nuovo insieme

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022) per il “Regalo sospeso” a favore di 2.500 bambini in Italia e tanti bambini nel mondo Torna anche quest’anno l’iniziativadel “Regalo sospeso”, realizzata in collaborazione con: 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case famiglia in Italia riceveranno “speciali cofanetti regalo” dedicati al tema dei diritti dell’infanzia e, allo stesso tempo, sarà possibile garantire a tanti bambini in difficoltà in diverse aree del mondo accesso all’istruzione. Ogni “Regalo sospeso” è composto da un activity book, un puzzle, le carte memo, stickers adesivi ideati dallo street artist romano Merioone. È possibile sostenere la campagna dell’, ideata dai giovani volontari YO, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “Regalo sospeso” targato...