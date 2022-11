Modella curvy in bikini mostra la cellulite Gli hater | «Più crateri sul tuo c**o che sulla luna»

(Di martedì 29 novembre 2022) Ariella Nyssa vittima di bodyshaming. Laè stata attaccata sul suo profilo Instagram, che attualmente conta quasi un milione di follower, per averto le sue curve e la. Sono contenuti che celebrano il body positivity e che molti dei suoi fan apprezzano, altri invece la riempiono di insulti. L’ultimo però ha fatto sorridere Arielle al punto da condividerlo pubblicamente: «Piùsul tuoche», ha scritto un utente. Il commento Ariella Nyssa condivide ogni giorno diversi scatti del suo corpo, mette inle curve e lada ogni tipo di angolazione. I fan la premiano per il suo coraggio, lei preferisce chiamarlo in un altro modo: «Non è coraggio, io mi amo ...

Vogue Italia

Un look con stivali adatto anche alle fisicità più. Leggi anche › Scaldate i motori. L'... LaDevyn Garcia con abito in maglia e stivaletti bassi. (Photo by Melodie Jeng/Getty ...Ariella Nyssa vittima di bodyshaming . Laè stata attaccata sul suo profilo Instagram , che attualmente conta quasi un milione di follower, per aver mostrato le sue curve e la cellulite . Sono contenuti che celebrano il body ... Lorena Duran, modella curvy spagnola taglia 48 erede di Ashley Graham Ariella Nyssa vittima di bodyshaming. La modella curvy è stata attaccata sul suo profilo Instagram, che attualmente conta quasi un milione di follower, per aver mostrato le sue curve e ...VITTORIO VENETO - La bellezza di Martina Giraldi nel calendario “Curvy Love 2023”. Il progetto sostiene il movimento “body-positive” e la lotta contro le discriminazioni.