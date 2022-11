Mauro Casciari | video intervista Viva Rai2! | «Fiorello sensibile e ricettivo | stiamo per fare un figata»

(Di martedì 29 novembre 2022) La nostra, al fianco dinel nuovo morning show, in onda dal 5 dicembre: dal programma alche tutto vede e tutto sente, fino alla sfida del varietà mattutino Vi presentiamo la nostra, che dal 5 dicembre sbarca consulla seconda rete con. Dopo i tanti anni a Le Iene e attualmente conduttore su RDS,ci ha simpaticamente parlato di, del programma (di cui è anche co-autore), della sfida di essere in onda per sei lunghi mesi e delun varietà ...

'Viva Rai2!' è un programma di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio,, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. Le musiche ...... Instagram, Twitter e Tiktok.'Viva Rai2!' e' un programma di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio,, Enrico Nocera, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nel cast tra gli altri Fabrizio Biggio, attore e condutotre televisivo, e il tiktoker Gabriele Vagnato. Dal 5 dicembre in onda ogni mattina alle 7.15 per 45 minuti ...