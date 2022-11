“Lui al suo posto” Terremoto in Rai | decisione a sorpresa dei vertici

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) Rai, cambio aidel Tg2 dopo l’addio di Gennaro Sangiuliano dalla guida del tg per approdare alla poltrona ben più prestigiosa del ministero dei beni culturali. Sangiuliano che ieri, scrive l’Ansa, ha parlato agli Stati Generali dell’Unione delle Comunità Ebraiche in corso a Roma, a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Alon Bar; il Presidente dell’Ucei, Noemi Di Segni; il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni e il Direttore de la Repubblica, Maurizio Molinari. “Mi sto adoperando attivamente per la realizzazione del Museo della Shoah a Roma. – ha assicurato Sangiuliano-La cultura ebraica è uno dei pilastri della cultura nazionale, viva e positiva e sarà protagonista di molte iniziative a cui il ministero non farà mancare il suo appoggio”. Un messaggio che in molti hanno apprezzato. Come molti apprezzavano il modo in cui ...