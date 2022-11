Le parole di Melissa Suffield che mostra la pancia a 3 anni dal parto

(Di martedì 29 novembre 2022) L’attrice britcahato con orgoglio la sua, quasi tredopo aver dato alla luce suo figlio River. La 29enne, famosa per aver interpretato Lucy Beale nella soap opera della BBC, EastEnders, ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo corpo che porta i segni della gravidanza. A corredo delle immagini ha scritto: “Le donne non devono a nessuno unapiatta o addominali visibili“. Nel post si vedono due fotografie: una della suaa tre giorni dale una 32 mesi (quasi tre) dopo. Mellissale ha affiancato perre come tra di esse non ci sia una grossa differenza. “Non devi ‘tornare indietro’. Non c’è un limite di ...

