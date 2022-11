Jeep Avenger - Elettrica da nomination

(Di martedì 29 novembre 2022) Doveva succedere, è successo: in ossequio allo spirito del tempo e alle ubbie non sempre lineari della politica di Bruxelles, arriva a miracol mostrare la prima. Si chiama, ma questo già si sapeva (l'abbiamo messa sulla copertina di ottobre, dovevamo provarla, poi come tutto nel 2022 ha portato ritardo e soltanto ora la guidiamo), ed è lo step iniziale di un'offerta Bev che sarà innervata dalla grande Wagoneer S e dalla Recon. Al contrario di queste, però, nascerà e rimarrà sul suolo europeo: la fanno, infatti, a Tychy, storica casa polacca delle Fiat urbane, è un prodotto di fatto sviluppato a Torino dove l'arte di fare le macchine è ancora di casa, nonostante decisioni strategiche che hanno spinto altrove il baricentro industriale di Stellantis e negli States non andrà: probabilmente gli americani l'hanno ...

- - > La nuiova- . . Meno elettriche pure e qualche sorpresa. Può essere riassunto così il senso della selezione che ha portato alla lista delle 7 auto finaliste del Car of the Year 2023 , uno dei premi ...(2022) 131 Capitolo dinamico. È probabile che la notizia susciterà stridor di denti fra gli appassionati di cui sopra, ma l'è una trazione anteriore: le ruote davanti sono mosse ...La nuova Jeep Avenger elettrica si presenta con misure ridotte, senza però perdere comodità per i passeggeri: le caratteristiche.CHE COSA È L'Avenger è una Jeep elettrica sorprendentemente piccola. Così piccola che, se vivete in America, non sarà presente nel vostro concessionario. Quanto piccola Più compatta, con i suoi 408 ...