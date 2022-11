Agenzia ANSA

Voria, ex calciatore iraniano della nazionale, è stato liberato dietro pagamento di una cospicua ... Voria mi ha detto che torna a casa e stasera si guarderà la partita Usa -in tv". Due ...Ma la caviglia di Neymar preoccupa, arrestato il calciatore. Stramaccioni sconvolto: 'Lo hanno preso davanti al figlio di 10 anni' La forza del pensiero Uri Geller è diventato famoso in ... Iran: Gafhouri conferma liberazione, stasera guardo partita - Calcio Voria Gafhouri, ex calciatore iraniano della nazionale, è stato liberato dietro pagamento di una cospicua cauzione da poche ore: la conferma arriva direttamente dall'interessato, che ha inviato una su ...Saman Javadi, esperto di calcio iraniano, è intervenuto a Calciomercato.it su TvPlay, sull'arresto di Voria Ghafouri ...